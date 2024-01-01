Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг, 10 июля, о создании европейского фонда реконструкции Украины. Это заявление прозвучало во время конференции доноров киевского режима, проходящей в Риме.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, фонд создан Еврокомиссией совместно с Италией, Германией, Францией и Европейским инвестиционным банком. Предполагается, что гранты и кредитные гарантии, о которых удалось договориться на римской конференции, привлекут на Украину до 10 миллиардов долларов частных инвестиций.

В связи с этим глава Еврокомиссии, которой удалось избежать вотума недоверия, обратилась с призывом к частным инвесторам и бизнесу вкладываться в Украину "уже сегодня", сообщает ТАСС.

Годом ранее Евросоюз согласовал разработанный правительством Украины план восстановления, реконструкции и модернизации страны, необходимый для реализации механизма Ukraine Facility. Киевский режим рассчитывал получить доступ к помощи общим объемом 50 миллиардов евро.

При этом киевский режим с августа 2024 года потратил на попытку закрепиться в Курской области России более 50% западной помощи за весь 2024 год — около 48 миллиардов долларов. Более того, украинская армия потеряла в курской авантюре еще и десятки тысяч солдат.