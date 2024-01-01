В договор добровольного страхования ответственности, заключенный владельцами торгово-развлекательного центра "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске, не был включен риск террористического акта. Об этом в четверг, 10 июля, рассказал представитель "Ингосстраха".

Информация об отсутствии страховки "Крокуса" на случай теракта прозвучала в Замоскворецком суде Москвы — он рассматривает иск потерпевших в результате теракта в "Крокус сити холле", который произошел в марте 2024 года, к "Ингосстраху".

Однако представитель страховой компании заявил, что "риск теракта страхователь в договор не включил, у нас не застрахован риск теракта", а потому говорить о наступлении страхового случая нельзя, как и рассчитывать на получение страховых выплат, сообщает РИА Новости.

1 июля стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в "Крокусе". Материалы направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Лишь один обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следственный комитет России вел расследование. Материалы дела гласят, что теракт, который привел к гибели 149 человек, был спланирован в интересах киевского режима ради дестабилизации ситуации в России. Подготовка к совершению этого преступления велась несколько месяцев.