Осужденную за слова о гендере жены Макрона журналистку оправдали

Апелляционный суд вынес оправдательный вердикт в отношении журналистки Наташи Рей. Она утверждала, что супруга президента Франции Брижит Макрон с точки зрения гендерной принадлежности может быть мужчиной.

Как заявил адвокат Франсуа Данглеан, представляющий интерес Рей, его клиентка не удовлетворится одним лишь оправдательным вердиктом — она намеревается выступить с встречным иском.

Юрист уточнил, что предметом иска Наташа Рей планирует указать "мошенническое введение суда в заблуждение", а ответчиками будут значиться Брижит Макрон и Жан-Мишель Тронье (именно так, по утверждению журналистки, прежде звали первую леди Франции), сообщает Agence France-Presse.

История с гендером жены Макрона оказалась такой громкой, что на нее отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он призвал прекратить все инсинуации на эту тему, заявив, что первая леди Франции — настоящая женщина.

Тем временем самого Эмманюэля Макрона уличили в попытке подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина — такую реакцию вызвали фотоснимки президента Франции, на которых он запечатлен во время занятий боксом. Журналисты предположили, что так Макрон пытается избавиться от образа замкнутого человека.