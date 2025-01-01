МВД раскрыло детали дела, из-за которого "Торпедо" выгнали из РПЛ

Сотрудники правоохранительных органов выявили новый факт противоправного влияния на результаты спортивного соревнования с участием футбольного клуба "Торпедо Москва". Об этом рассказала в четверг, 10 июля, официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Комментарий спикер МВД последовал за решением Российского футбольного союза (РФС) исключить "Торпедо" из числа участников Российской премьер-лиги сезона 2025/26 за попытку организации договорных матчей.

Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале, что прошедший в мае матч между ФК "Торпедо Москва" и "Камаз" закончился со счетом 1:1, что позволило "черно-белым" выйти в РПЛ. Для такого результата, как выяснили правоохранители, руководство "Торпедо" дало судье взятку в 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о подкупе участников спортивных соревнований, судья отправлен под домашний арест. Директору и хозяину "Торпедо" также предъявлены обвинения.

Случаются "договорняки" и в других видах спорта. В 2021 году российских гандболистов-юниоров заподозрили в ставках на собственные матчи. Бывших членов национальной сборной признали виновными, но лишения свободы им удалось избежать — спортсмены отделались штрафами от 300 000 до 350 000 рублей.

В январе 2025 года был задержан экс-директор букмекерской компании "Фонбет" Сергей Анохин. Ему вменяли дачу взятки в 50 миллионов рублей. При этом компания поспешила откреститься от Анохина, заявив, что его задержание связано с "личной коммерческой деятельностью в Московской области".