Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа "оставаться с европейцами" в вопросе дальнейшей поддержки Украины в ее конфликте с Россией. С таким заявлением Мерц выступил в четверг, 10 июля, на конференции доноров киевского режима в Риме.

Глава германского правительства попросил Трампа не бросать Европу в этом вопросе, поскольку "мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире".

Наряду с этим Мерц заверил киевский режим в непоколебимости Европы в вопросе поддержки Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на приостановку Вашингтоном поставок некоторых видов вооружений украинской армии. Она заявила, что это "четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок" оружия для Вооруженных сил Украины.

В Европе тем временем пересчитывают роковые просчеты главы киевского режима Владимира Зеленского, которые и привели его к нынешнему плачевному положению. Прежде всего, полагают эксперты, ему не следовало занимать пост президента Украины, не имея надлежащего представления о международной политике.