Информация о продаже ответов на ЕГЭ признана запрещенной в России

Столичная прокуратура добилась признания запрещенной информации о продаже ответов на задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ), общегосударственного экзамена (ОГЭ) и всероссийских проверочных работ (ВПР).

Как уточняет прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, соответствующее исковое заявление люблинского межрайонного прокурора было подано в суд на основании мониторинга интернет-сайтов, в ходе которого выявлены незаконные ресурсы — они предлагали на продажу ответы на вопросы упомянутых экзаменов.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и признал сведения, размещенные на интернет-сайтах, запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.

Между тем в стране завершилась основная волна сдачи ЕГЭ. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московскую школьницу Надежду Яшмолкину, сдавшую четыре экзамена на максимальные 400 баллов. Выпускница планирует сделать карьеру в сфере информационных технологий.

Для тех, кто не смог показать достойный результат на экзаменах, идут дни пересдачи ЕГЭ. На это решились почти 14 тысяч московских старшеклассников. В 2024 году свыше 80% столичных школьников, отважившихся на пересдачу, смогли улучшить свои результаты.