Сенатор Климов: Мы просто обязаны нащупать новую стилистику отношений с США

Стала ли встреча Лаврова и Рубио шагом к нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном? Заинтересован ли Белый дом в переходе от конфронтации к диалогу? А также какие шаги могла бы предпринять Москва для изменения антироссийского курса правящих на Западе кругов?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андреем Климовым.

"При Трампе мы не делаем что-то новое и прогрессивное. Мы пытаемся к нормальности вернуться. Еще не вернулись, просто пытаемся. Мне кажется, мы с США просто обязаны нащупать новую стилистику отношений. Очень сложный процесс", - отметил он.

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