Спас жизнь раненому бойцу: названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Максим Мукин, доставляя боеприпасы нашим военнослужащим на передовую, обнаружил в лесополосе двух раненых военнослужащих мотострелкового подразделения, оказал им первую помощь и сопроводил группу эвакуации, прикрывая от атак вражеских дронов. А затем продолжил выполнять поставленную задачу и в одиночку доставил груз противотанковому расчёту.

Ефрейтор Арсений Ефимов спас жизнь раненому бойцу, доставив его к точке эвакуации. Во время перемещения Арсений обнаружил вражеский FPV-дрон, укрыл собой пострадавшего и уничтожил беспилотник. Благодаря решительным действиям ефрейтора Ефимова раненый военнослужащий своевременно получил медицинскую помощь.