Силы ПВО за ночь сбили 155 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 155 вражеских беспилотников.

53 дрона уничтожено над Курской областью, 19 – над Брянской областью, 15 – над Смоленской областью, 14 – над Белгородской областью, 13 – над Тульской областью, 11 – над Орловской областью, 11 – над Московским регионом, 7 – над Крымом, 4 – над Липецкой областью, 4 – над акваторией Черного моря, 2 – над Ростовской областью и еще два – над Калужской областью.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Тульской области в результате налета БПЛА погиб один человек, еще один пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Также есть погибший и пострадавших в Липецкой области – обломки беспилотника упали на одно из сельхозпредприятий Хлевенского района.

В Курской области в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района загорелся склад, жертв и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В Смоленской области разрушений и пострадавших нет, отчитался глава Василий Анохин.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 14 БПЛА.