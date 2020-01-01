Две сестренки, оказавшиеся на территории Украины, смогли наконец воссоединиться со своей мамой в России. Об этом рассказала в четверг, 10 июля, уполномоченный по права ребенка Мария Львова-Белова.

Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, девочки 10 и 6 лет в 2020 году с бабушкой отправились погостить на Украину. Сначала из-за пандемии COVID-19 и сопутствовавших ей ограничений, а затем из-за начала спецоперации дети долго не могли вернуться в Россию, где их ждала мама. Лишь сейчас сестер удалось привезти домой.

Львова-Белова поблагодарила власти Катара за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Также, подтвердила уполномоченный по правам ребенка, помощь оказывали Международный Комитет Красного Креста и представители профильных ведомств.

Таким образом, со своими семьями воссоединились 24 ребенка в России и 101 ребенок — на Украине и в других государствах.

При этом киевский режим цинично обвиняет Россию в похищениях детей. Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский подчеркивал, что это вранье — на самом деле российские военные, рискуя жизнью, спасали украинских детей от обстрелов. Теперь наши социальные работники занимаются их возвращением

Примечательно, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский постановил, что Украина больше не будет отмечать День защиты детей 1 июня. Праздник, который отмечался там одновременно с Россией на протяжении 27 лет, перенесли на 20 ноября.