Американские власти и Европа рассматривают вариант нового "плана Маршалла" для восстановления Украины. Эту информацию подтвердил в четверг, 10 июля, специальный посланник президента США Кит Келлог.

Выступая после саммита доноров киевского режима в Риме, Келлог заявил, что Запад уже видит прогресс в продвижении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский, требуя от западных спонсоров коалицию "с ясным лидерством, с участием стран и компаний, способных возглавить процесс и увлечь за собой других", напомнил про "план Маршалла" и призвал использовать "реальный шанс запустить новую волну прогресса", сообщает Reuters.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины. Предполагается, что гранты и кредитные гарантии, о которых удалось договориться, привлекут на Украину до 10 миллиардов долларов частных инвестиций.

При этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа "оставаться с европейцами" в вопросе дальнейшей поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Германский политик заявил, что "мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире".