Франция начала готовиться к войне в Арктике

Франция намеревается нарастить свое военно-политическое присутствие в Арктике и нарастить оборонный потенциал в регионе. Об этом говорится в стратегии французского министерства обороны по Арктике.

Как отмечается в документе, "Франция должна обеспечить усиление своего присутствия и своих военных возможностей в Арктике", чтобы обеспечить своей армии возможность "эффективно развертываться в этой зоне".

Развитие военных мощностей ВС Франции в Арктике предполагает адаптацию к местным суровым условиям, чтобы научить французских военных "работать и сражаться в направлении Арктики, на ее территории и изнутри".

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон предложил странам Арктического региона сотрудничать в сфере безопасности По итогам визита в Гренландию он также допустил проведение военных учений в Арктике перед лицом различных "вызовов" в регионе, в числе которых он назвал сотрудничество России и Китая, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что попытки стран Североатлантического альянса милитаризовать Арктику не останутся без должной реакции. Дипломат выразил убежденность в том, что это мнение разделяет большинство государств Евразии, которых такая ситуация не может устраивать.

До того посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов называл ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной. Дипломат предупреждал, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества.