На госпрограммы, связанные с поддержкой агробизнеса, выделили более 530 млрд рублей

Российские аграрии с избытком обеспечивают страну необходимыми объемами зерна и сахара. Одновременно растет производство масла и мяса, об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.

Аграрии стали чаще использовать и семена отечественной селекции – порядка 67%. Премьер отметил - в прошлом году на госпрограммы, связанные с поддержкой агробизнеса, было выделено более 530 миллиардов рублей. Такая помощь способствует системным преобразованиям в этом секторе экономики.

Еще один важный вопрос - создание в регионах промышленных мощностей и новых рабочих мест.