На госпрограммы, связанные с поддержкой агробизнеса, выделили более 530 млрд рублей

Российские аграрии с избытком обеспечивают страну необходимыми объемами зерна и сахара. Одновременно растет производство масла и мяса, об этом на заседании правительства заявил Михаил Мишустин.
Аграрии стали чаще использовать и семена отечественной селекции – порядка 67%. Премьер отметил - в прошлом году на госпрограммы, связанные с поддержкой агробизнеса, было выделено более 530 миллиардов рублей. Такая помощь способствует системным преобразованиям в этом секторе экономики.
Еще один важный вопрос - создание в регионах промышленных мощностей и новых рабочих мест.
"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении миллиарда рублей на софинансирование инновационного научно-технологического центра "Композитная долина", который создан по поручению Президента в Тульской области. Средства пойдут в том числе на закупку оборудования, необходимого для двух лабораторных корпусов. Компании, которые там работают, уже имеют возможность использовать широкий набор мер государственной помощи. В результате в регионе появится самая современная база для разработки, внедрения и малотоннажного выпуска многофункциональных веществ и компонентов, а также для моделирования передового ассортимента изделий из композиционных материалов, которые позволят найти решение целого ряда сложных конструкторских задач", - сказал Мишустин.