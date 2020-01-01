Российский баскетболист задержан во Франции по запросу Вашингтона. Все подробности дела

Во французской тюрьме Даниил Касаткин уже 18 дней. И 10 июля суд наконец приступил к рассмотрению его дела: пока приняли решение о том, что спортсмен продолжит оставаться под стражей. Российского баскетболиста обвиняют в кибермошенничестве. Об этом деле пишут все крупные издания во Франции: "Хакерская сеть, к которой, как подозревают, принадлежал баскетболист, предположительно атаковала с помощью программ-вымогателей почти 900 компаний, в том числе два федеральных учреждения, в период с 2020 по 2022 год".

Цель поездки во Францию у Даниила Касаткина была романтического характера: российский баскетболист планировал сделать своей девушке предложение. В итоге прямо в аэропорту Парижа его задержали по запросу американских властей. Случилось это еще 21 июня.

В детстве Касаткин выступал за ЦСКА. А затем уехал учиться в США, где рассчитывал построить карьеру уже во взрослой лиге. Хотя молодой баскетболист демонстрировал успехи, их оказалось недостаточно, чтобы занять в Соединенных Штатах прочные позиции. Он вернулся в Москву. В 2021-м подписал контракт с баскетбольным клубом МБА-МАИ. В защиту спортсмена выступила Единая лига ВТБ - Касаткин не раз выступал на данном турнире и показывал отличную игру.

Адвокат Касаткина и его родные беспокоится о здоровье и физической форме спортсмена. В тех условиях, где он содержится, нет возможности тренироваться, в камере даже нет стула. Кроме того, сам баскетболист утверждает, что не чувствует себя в безопасности, так как к России в Европе предвзято относятся из-за конфликта с Украиной. Содержат его как опасного преступника.

"У Даниила Касаткина нет недвижимости во Франции, нет работы, нет счетов, нет близких родственников. А по практике всех судов всего мира если человека ничего не держит в стране, он может сбежать", - объяснил адвокат.

По словам защитника, Касаткин не мог состоять в хакерской группе. Все свое время он тратил на тренировки, а компьютер едва умел включать. Тот ноутбук, с которого якобы он проводил кибератаки, как утверждает адвокат, он купил у другого владельца. Возможно, там была установлена особая программа, о которой он не знал. Спортсмену грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения, а также внушительный штраф. Посольство России во Франции запросило доступ к Касаткину. Но получило отказ.