Сергунина: Более 33 тысяч человек побывали в обновленном Музее героизма на ВДНХ за два месяца

Два месяца назад в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ открылась обновленная экспозиция Музея героизма. В нее вошло более 600 экспонатов, доставленных непосредственно из зоны проведения специальной военной операции. Коллекцию продолжают пополнять в том числе и сами бойцы. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

"Обновление экспозиции приурочили к 80-летней годовщине Победы. Этот факт, а также то, что музей открыт в историческом павильоне главной выставки страны, подчеркивают преемственность - связь между подвигами советских солдат и нынешних защитников Отечества. С мая выставку посетили уже больше 33 тысяч человек", - отметила она.

Особую атмосферу в музее создают трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих. Они собраны при участии бойцов, волонтеров и военных корреспондентов. Один из трофейных образцов военной техники стран НАТО - американская бронированная машина Stryker. Среди других экспонатов - вражеские разведывательные дроны, оружие и экипировка.

"Музей героизма сделан действительно с душой. Это народная экспозиция. Наш отряд тоже передал несколько предметов из зоны боевых действий. И, видя их рядом с экспонатами наших товарищей, испытываешь чувство сопричастности, которое сложно передать словами. В такие минуты понимаешь: наша работа - уже часть истории. Уходишь с чувством, что твой собственный труд - в общем строю подвигов прошлых и нынешних поколений. Мы благодарим организаторов за бережный подход и рекомендуем всем обязательно заглянуть на выставку", - поделился Герой России, начальник службы БПЛА добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Александра Невского полковник Иоанн Семенов.

Пространство музея разделено на три основные зоны. Зал воинской славы встречает торжественной атмосферой. Благодаря аудиовизуальным технологиям посетитель погружается в две эпохи и может одновременно наблюдать за парадом парадами на Красной площади 1945 года и в наши дни. Зал тематических локаций демонстрирует подвиг военных летчиков и операторов дронов, снайперов и морпехов, артиллеристов и саперов. В одном из пространств воссоздан ландшафт линии боевого соприкосновения, на котором представлена работа расчетов БПЛА и снайперских групп.

Диорама в масштабе 1:20 отражает тактическое и техническое разнообразие в арсенале артиллерийских батарей, танковых подразделений и сил противовоздушной обороны. На стенде, посвященном инженерным войскам, наглядно показаны уникальные операции по возведению понтонных переправ и разминированию освобожденных территорий. Мемориальный зал "Путь воина" - дань памяти и символ благодарности солдатам и офицерам, павшим на полях сражений за Отечество. В архитектурном решении используются элементы таких комплексов, как Могила Неизвестного Солдата и Ржевский мемориал советскому солдату.

В музее представлены примеры современного отечественного вооружения, а также макеты дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М и бронированного штурмовика Су-25 "Грач". Это аналоги советских Ил-2 и Як-3.

"Этот музей - не просто красивое здание на ВДНХ, а место, где чувствуешь плечо тех, кто воевал до нас и вместе с нами, чувствуешь прямую связь поколений. Стеклянные ступени, где под ногами лежат артефакты, буквально заставляют идти “по истории”. Особенно зацепила диорама: детально воспроизведен участок нынешней линии фронта, где видно позиции, технику и работу расчетов. Для гражданского глаза - это макет, а мы сразу читаем его как боевую схему - понимаем, сколько труда за каждым метром", - отметил боец спецназа "Ахмат", лейтенант Александр Любимов.

Почетное место занимают более 40 флагов подразделений Вооруженных сил России и добровольческого корпуса, выполняющих задачи СВО на передовой. Их передали военнослужащие. Здесь можно увидеть флаги четвертой гвардейской танковой Кантемировской дивизии, спецназа "Ахмат" и отряда, который принимал участие в операции "Труба" под Курском.

"Музей пробирает до мурашек, сочетая исторические артефакты с современными мультимедийными решениями. Очень впечатлили две скульптурные композиции - боец СВО и участник Великой Отечественной войны, а также знамена поверженных противников под их ногами", - сказала Мария Коровина, участница московского патриотического проекта "Город героев".

Для каждой площадки подготовлены виртуальные гиды и видеосюжеты с уникальной военной хроникой. Посетить выставку можно бесплатно.