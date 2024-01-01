В Госдуме предложили запретить кукол Барби в России

Кукла Барби с ее специфичной внешностью напоминает "эскортницу из Невады, из Лас-Вегаса" — российским детям это ни к чему. Такое мнение выразил в четверг, 10 июля, депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В комментарии ТВЦ парламентарий раскритиковал популярную американскую игрушку, напомнив, что "сейчас же у нас огромное количество своих традиций по изготовлению наших красивых кукол, не образца 60-го года, когда в холодном поту просыпаешься".

Что касается планов производителя Барби выпустить куклу-диабетика с соответствующими аксессуарами, Милонов заявил, что считает куклы с ограниченными способностями учебными пособиями, а не игрушками.

Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая, комментируя появление Чебубу — гибрида Чебурашки и популярной зарубежной игрушки лабубу — заявила, что нужно не восторгаться чужими придумками и пытаться их повторить, а создавать нечто свое, чем будет восхищаться весь мир.

В декабре 2024 года глава государства Владимир Путин распорядился устроить в России конкурс российских детских игрушек. В Кремле подчеркивали, что нам нужно научиться продвигать своих героев, тем более в России своя уникальная культура и традиции.