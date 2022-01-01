Ограничения введены в трех аэропортах Москвы

В работу трех аэропортов Московского авиационного узла введены ограничения. Об этом вечером четверга, 10 июля, рассказали в Федеральной службе воздушного транспорта (Росавиация).

Как уточняет ведомство, временно перестали принимать и отправлять самолеты аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Сроки возобновления работы в штатном режиме пока неизвестны, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле, комментируя решение возобновить работу аэропорта в Геленджике, подчеркнули, что во главе угла в этом вопросе стоит обеспечение безопасности полетов и пассажиров. Что касается других воздушных гаваней, закрытых с февраля 2022 года — "как только условия созреют для этого, то запустится авиасообщение", пообещал Дмитрий Песков.

При этом Министерство транспорта России распорядилось усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников. Сотрудники воздушных гаваней должны, в частности, научиться определять модели БПЛА, а также способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием дронов.