Российские военные успешно развивают наступление по всему фронту. Наносят поражение стратегической инфраструктуре, технике и живой силе ВСУ в тыловых районах и на передовой.

На Южно-Донецком участке экипажи FPV-дронов атаковали вражеский пункт управления беспилотниками в поселке Карла Маркса. Точным сбросом опорник был ликвидирован.

На Запорожском направлении по пункту временной дислокации боевиков ударила артиллерия. Прицельным огнем накрыли скопление живой силы противника в районе села Малиновка.

Сокрушительное поражение неонацистам - нанесли расчеты тяжелых огнеметных систем. Залп "Солнцепека" с дистанции более 20 километров уничтожил разветвленную сеть блиндажей и командные пункты ВСУ на Красноармейском участке боевых действий.

А это работает армейская авиация. Экипажи вертолетов Ка-52 ракетным ударом поразили скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. Отработав точно по заданным координатам, пилоты выпустили тепловые ловушки, обошли ПВО противника и вернулись на аэродром базирования.