Переговоров между Украиной и Россией пока не будет, поскольку еще не завершены оговоренные ранее в Стамбуле обмены. С таким заявлением выступил в четверг, 10 июля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Вдаваться в подробности и объяснять свои слова Зеленский не стал, ограничившись фразой о том, что "не завершился обмен, о котором договаривались ранее", сообщает Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в процессе согласования сроков третьего раунда прямых переговоров с Украиной нет так называемых "затыков". Представитель Кремля пояснил, что "просто нужно завершить все процедуры с согласованием".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио, пообщавшись с главой МИД России Сергеем Лавровым, рассказал, что услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине — это "концепция, которую я передам президенту (США Дональду Трампу) сразу по возвращении".