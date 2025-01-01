Соцфонд предложил способ увеличить пенсию в полтора раза

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. Об этом в четверг, 10 июля, рассказали в Социальном фонде России.

Индивидуальный пенсионный коэффициент рассчитывается, исходя из отработанного времени и размера взносов в Социальный фонд. При этом если обратиться за пенсией по старости позже достижения пенсионного возраста, установленного законодательно, можно получить повышенные пенсионные коэффициенты.

В 2025 году один пенсионный коэффициент соответствует сумме 145,69 рубля. Если выйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение, это значение возрастает на 45%, сообщает РИА Новости.

Ранее глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать дважды — сначала в феврале по уровню инфляции, затем в апреле учетом роста доходов Соцфонда. Эта тема обсуждалась в комплексе вопросов снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Тем временем в Государственной думе выдвинули инициативу о снижении возраста для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 10 лет — с нынешних 80 до 70 лет. В поддержку этой идеи указывают, что до 80 лет в России доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин.