Нынешнего министра обороны Украины Рустема Умерова вполне могут отправить украинским послом в США. Такую вероятность допустил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил, что "смена посла в США произойдет". По его словам, если он действительно на это решится, то "ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров".

Такое назначение "повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", предупредил глава киевского режима. При этом действующий посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова может продолжить работу на родине, "если пожелает", сообщает ТАСС.

Ранее источники утверждали, что Зеленский пожертвовал прежним послом Украины в США Оксаной Маркаровой ради благосклонности американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что украинский дипломат близка к Демократической партии и ее часто критиковала республиканцы.

Что касается Умерова, возглавившего делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, источники полагают, что его могут сменить в этом статусе и "встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда (в украинскую переговорную группу), чтобы контролировать процесс ведения переговоров".