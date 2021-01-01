Жители Удмуртии пожаловались на "куриный апокалипсис"

Тысячи кур разбежались по селу Якшур-Бодья в Удмуртии — местное население жалуется на "куриный апокалипсис".

Как поясняет Telegram-канал "Подъем", на местной ферме кто-то выгрузил 3 тысячи кур — видимо, намереваясь их продать. Однако куры разбежались, заполонив дороги и улицы населенного пункта.

Хуже всего то, что птицы начали гибнуть. Местные жители жалуются, что повсеместно валяются куриные тушки, распространяя отвратительный запах.

Однако в администрации Якшур-Бодьинского района заверили, что "угрозы там нет, ветеринары взяли все анализы". Птица "чистая", ведь ее привезли с птицефабрики, успокаивают местные чиновники. В управлении ветеринарии Удмуртии подтвердили, что специалисты проверили кур на наличие возбудителя птичьего гриппа и провели дезинфекцию.

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