Госдеп рассказал о перспективах встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не запланирована. Об этом рассказал в четверг, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, двусторонний саммит на высшем уровне в планах пока не значится, однако "при любой возможности для взаимодействия с ними мы будем это делать".

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия должны поддерживать отношения", поскольку это "важные страны".

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, в свою очередь, напомнила, что в администрации предшественника Трампа Джо Байдена полагали, что "с Путиным вообще не стоит разговаривать", поэтому "с ним не разговаривали три года".

Однако теперь стало очевидно, что "так невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попытаться остановить кровопролитие и страдания", цитирует чиновницу РИА Новости.

Ранее Марко Рубио, пообщавшись с главой МИД России Сергеем Лавровым, рассказал, что услышал новые предложения по урегулированию конфликта на Украине — это "концепция, которую я передам президенту (США Дональду Трампу) сразу по возвращении".

Во время недавнего созвона с Трампом Владимир Путин отметил готовность российской стороны продолжать переговоры с Киевом, но подчеркнул, что Россия будет добиваться поставленных целей — устранения первопричин нынешней конфронтации.