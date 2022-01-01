Русские идут!.. Их изолировали, как могли, отменяли всё - от "Щелкунчика" до "Войны и мира". Так нет же, прорвутся где-нибудь со своей русской идеей и великодержавным шовинизмом.

Последний концерт певицы Бейонсе в Вашингтоне обсуждают уже неделю. Кто надоумил-то её выйти в эффектном наряде, в котором без увеличительных приборов узнают российский триколор? Бдительные русофобы пьют антидепрессанты. Не только в Америке.

Западные СМИ и разные украинские деятели встревожились, узнав о том, что Валерий Гергиев приглашен в конце июля дирижировать филармоническим оркестром города Салерно при участии солистов Мариинского театра. Концерт пройдет в королевском дворце Казерты. Зампред Европарламента Пина Пичерно призвала отменить выступление пропутинского дирижера и держать круговую оборону против Москвы. Но власти коммуны Кампанья намекнули, что она дура и ответили коротко: концерты отменять не будем.

Отмена русской классической культуры в европейских странах всегда воспринималась здоровыми людьми как когнитивное политическое расстройство. Причём тут вообще русская классика? Вот откроем журнал "Экономист" за 2022 год. Журнал убеждает читателей: русский литературный канон запятнан империализмом. Пишет "Экономист", выходящий в стране, которая за 300 лет ограбила полмира и поубивала миллионы людей. Тут очень интересный анализ русских писателей. Пушкин писал патриотические стихи, в которых превозносил имперскую мощь страны, стихотворение "Клеветникам России" перекликается с идеями российского президента.

Лев Толстой, "Война и мир". В книге игнорируются перспективы колонизированных народов Восточной Европы, особенно поляков, которые часто поддерживали Наполеона против своих русских повелителей. Русский шовинизм Достоевского часто выражается в духовных, а не милитаристских терминах.

Ну а по поводу выступления Бейонсе в российском триколоре всё выяснилось. В действительности всё не так, как на самом деле.