Россияне наблюдали необычную Луну

Этой ночью по всей России наблюдали за самым ярким полнолунием июля. Над городами появилось ярко-оранжевое небесное тело. Наш естественный спутник находился очень близко к горизонту, поэтому его размеры были больше привычных.

В соцсетях - большое количество снимков огромной сферы на ночном небосводе. У этого астрономического явления есть специальное название – "оленья Луна". Такое имя ей дали ещё древние индейские племена - они соотносили июльское полнолуние с периодом, когда у оленей начинают отрастать новые рога.