Необычная дочь Якубовича поразила красотой: "Я аж обалдел"

Самая младшая из детей легендарного телеведущего выросла невероятно творческой личностью. Варвара Видо не только пишет музыку и стихи в жанре фолк, но и уже успела выпустить собственную книгу. Кроме того, в отличие от большинства звездных деток, наследница Якубовича не посещает звездные тусовки, предпочитая слеты косплееров.

Необычное увлечение Варвары часто критикуют в Сети, мол, из-за постоянных переодеваний в персонажей игр она выглядит совсем не женственно. Видо решила ответить критикам. Она записала видео и опубликовала ролик в соцсети. Дочь телеведущего появилась перед публикой в новом образе и поразила народ.

27-летняя Варвара надела нежное платье в цветочек, накрасила губы ярко-красной помадой, а волосы распустила. "Какими девушек хочет видеть общество, и как девушки хотят выглядеть на самом деле", — подписала пост наследница Якубовича.

И тут же на контрасте с женственным образом в следующем кадре Варвара появилась в рыцарских доспехах с внушительных размеров мечом. Так Видо показала, что не собирается идти на поводу у критиков и будет сохранять свою индивидуальность, даже если кому-то это не нравится.

"Я аж обалдел. Неожиданно"; "Невероятной красоты девушка оказывается"; "Ну вот может же быть нормальной"; "Круто"; "Настолько леди я тебя ни разу не видел", — написали Варваре поклонники.

Напомним, Варвара Видо – любимица ведущего капитал-шоу "Поле чудес", которую ему подарила третья супруга Марина Видо. Наследница Якубовича блестяще окончила факультет международной журналистики в МГИМО, но по стопам родителей не пошла.