Трамп анонсировал важное заявление по России

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля.

Подробностей американский лидер не привел. По его словам, он разочарован в России, передает NBC News.

"Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - сказал Трамп в интервью телеканалу.

Также Трамп раскрыл детали нового соглашения о поставках оружия на Украину. По его словам, США отправят оружие в НАТО, а Альянс, в свою очередь, возместит полную стоимость этого оружия. Соглашение было достигнуто на саммите НАТО, который прошел в прошлом месяце.

Трамп подчеркнул, что решение о вводе санкций остается за ним.