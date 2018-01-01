Влада Топалова не обрадовала третья беременность Тодоренко: "Сделаю вазэктомию"

Бывший солист группы Smash!! готовится стать многодетным отцом. Через пару месяцев его жена ведущая Регина Тодоренко родит третьего ребенка.

Супруги мечтали о дочке, но неделю назад узнали, что у них будет еще один сын. Регина призналась, что почувствовала себя немного разочарованной. "У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек..." — поделилась своими эмоциями Тодоренко.

Влад же не стал скрывать, что новость о третьем сыне его совсем не обрадовала. Узнав, что любимая жена снова не подарит ему дочь, певец задумался о процедуре стерилизации мужчин.

"Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой", — поделился своими эмоциями Топалов в интервью журналу ОК.

Напомним, экс-солист группы Smash!! и ведущая шоу "Орел и решка" поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Майкл. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом. Сейчас супруги ждут встречи с третьим сыном.