Собянин рассказал о цифровых решениях, которые используют на стройках Москвы

О цифровых решениях, которые позволяют оптимизировать процессы в важнейшей сфере развития города - строительстве, на страницах своего блога рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, актуальные потребности заказчиков объектов и граждан исследуют в недавно созданном Центре искусственного интеллекта в градостроительстве. Там также разрабатывают, тестируют и внедряют передовые технологии для различных градостроительных задач.

Например, с помощью сервиса "Квартирография" создаются оптимальные планировочные решения для многоквартирных домов. А благодаря "калькулятору процедур", можно быстро построить дорожную карту проекта.

Автоматически выявить ошибки на ранней стадии проектирования позволяют технологии информационного моделирования. С их помощью в Москве уже возвели более 90 объектов, в том числе 10-этажный кластер "Ломоносов" - уникальный проект реализовали всего за 2 года вместо обычных 4 лет.