Макрон сообщил о планах коалиции патрулировать небо и море Украины

Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

Такое заявление сделал Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером.

В коалицию войдут 30 стран, которые будут обеспечивать восстановление украинской армии. Эта инициатива – "стратегический сигнал" Москве, подчеркнул французский президент. О создании коалиции ранее говорил Стармер.

Также Макрон выразил готовность отправить на Украину до 50 тысяч наемников из стран ЕС, контингент может быть передан в распоряжение НАТО.