Троих детей Евгении Добровольской исподтишка сняли на могиле актрисы: сердце сжимается от кадров

Евгения Добровольская скончалась 10 января этого года. Актрисе было 60 лет, последние месяцы жизни она боролась с раком. Похоронили звезду на Троекуровское кладбище столицы.

У актрисы осталось четверо детей: сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, сын Николай от Михаила Ефремова, Ян — наследник от актера Юрия Бойко, а также дочь Анастасия от третьего мужа, Дмитрия Мананникова. Спустя полгода после похорон двое сыновей и дочь приехали на могилу Евгении.

Дети убрали занявшие букеты, протерли и поправили крест, положили свежие цветы. Закончив наводить порядок, наследники Добровольской обнялись, стоя у могилы мамы. Но столь личный момент исподтишка снял на камеру блогер Андрей Фрол. Мужчина отошел подальше и ради контента для своего блога снимал убитых горем детей актрисы, а после выставил кадры в Сеть.

Поклонники Евгении Добровольской оставили десятки комментариев под видео. Люди пишут, что от вида обнявшихся у могилы сыновей и дочери актрисы сжимается сердце.

Напомним, что Евгения Добровольская около года лечилась от рака, она проходила химиотерапию. О болезни актрисы знали только самые близкие, она до последнего выходила на сцену.