Реакция Путина на истерики Трампа восхитила Запад: "Европейские лидеры так не могут"

На Западе впечатлены реакцией Владимира Путина на резкие выпады Дональда Трампа. В отличие от европейских лидеров, российский президент на поведение американского коллеги реагирует с привычным хладнокровием. Об этом пишет журналистка французского издания Le Monde Сильви Кауфманн в статье для британской газеты Financial Times.

"Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин", — пишет Кауфманн.

Она обратила внимание на то, что Путин, несмотря на быструю смену обстоятельств, придерживается неизменной позиции, что подчеркивает в своих выступлениях и телефонных разговорах с лидерами других стран. Так, по словам российского президента, урегулирование конфликта на Украине возможно только при устранении его коренных причин.

Риторика Дональда Трампа в отношении Владимира Путина резко изменилась в последние месяцы. В начале недели американский президент вновь повторил, что недоволен российским коллегой, и обвинил того в том, что его слова "звучат красиво, но на деле всё оказывается бессмысленно".

По данным СМИ, Путин во время недавнего телефонного разговора с Трампом повел себя отнюдь не так, как ожидал визави. Это обескуражило президента США.

В пятницу Трамп заявил, что выступит с заявлением по поводу России в понедельник, 14 июля. По его словам, он "разочарован в России".