Российские войска стремительно расширяют зону безопасности в Харьковской области. Наши мотострелки и десантники совершили марш-бросок вглубь обороны неонацистов и берут в окружение группировку противника в Изюмском районе. Идут штурмы двух крупных опорных пунктов противника. В ДНР ликвидирована большая часть укреплений у стратегического посёлка Новоэкономическое. И ещё один стремительный прорыв - на Запорожском направлении.

Старый бетонный коллектор под дорогой - последнее укрепление ВСУ в Каменском. Все остальные опорные пункты взорваны российскими штурмовиками. Вот наши бойцы окружают бункеры. Забрасывают гранатами. И тут же отходят в лесополосу. В блиндаже начинается пожар. Трое бандеровцев выползли на поверхность. Отстреливались. Но их тут же "положили" встречным огнем. До полного освобождения Каменского остаются считанные часы.

Практически уничтожена линия обороны националистов в поселках Карла Маркса и Новоэкономическое. ВСУ отступают так быстро, что порой наши бойцы не встречают организованного сопротивления. Прикрывать бегство основных сил бандеровцы оставляют мобилизованных. Небольшие группы. По пять-шесть человек. Но при первых же выстрелах они бросают оружие. С передовой сообщают, что сегодня националисты оставили позиции и ушли и из поселка Мирное.

В кузове сожженного пикапа – брошенные продукты. Видно банки с консервами, картошка и запчасти к полевым печам. Дальше, по лесной грунтовке, справа и слева – еще две опрокинутые взрывной волной машины. Это все, что осталось от бандеровского обоза. Ротация в Константиновке не удалась – колонна с провиантом и подкреплением попала под обстрел российской артиллерии. Несколько боевиков вынуждены возвращаться в тыл пешком. Но добраться до Константиновки – тоже лотерея. Дороги постоянно "обрабатывает" наша авиация. Вот пилоты сожгли самоходку. Впереди в огромной воронке утопили машину. А, главное, двигаться националисты вынуждены очень медленно. Трассы раскисли от дождей. И разогнаться, когда полотно, как кисель, лужа на луже и стекла заляпаны грязью – захочешь, но не получится.

Собственные потери у ВСУ огромные. Только за сутки почти полторы тысячи убитыми. Поэтому киевские генералы вынуждены бросать на передовую элиту из наемников. Вот как этих колумбийцев в Часов Яр. Но интенсивность ударов российских войск настолько высока, что даже самые отборные отряды иностранных головорезов стремительно редеют. Только на этой неделе, ликвидированы итальянец, двое британцев, аргентинец и гражданин Филиппин. А в последние два месяца в среде бандеровцев резко выросло количество дезертиров. В мае из подразделений сбежали 20 тысяч человек. В июне – 18. А всего с начала этого года бросили оружие и позиции свыше 107 тысяч.