Лавров: Россия подтвердила США свою позицию по Украине

Москва подтвердила Вашингтону свою позицию по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, на пресс конференции по итогам совещания Россия - АСЕАН. По словам главы внешнеполитического ведомства, подход России к решению конфликта в очередной раз подробно изложил Владимир Путин 3 июля в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Впрочем, Москва проявляет гибкость и открыта для конструктивного диалога.

Подробнее – в репортаже