Поисково-спасательная операция в Красном море продолжается

Атаки хуситов в Красном море стали возможны благодаря перемирию с США. Об этом сегодня пишет американская пресса. Договоренности с Вашингтоном позволили йеменским повстанцам пополнить запасы вооружений и осуществить нападения с большим размахом. Лидер шиитского движения грозит топить все суда, связанные с Израилем. Судьба моряков греческого сухогруза, который потерпел крушение в начале недели, всё еще неизвестна.

Поисково-спасательная операция в Красном море идет уже несколько дней. Компания-судовладелец заявила: судьба россиянина, как и других пропавших моряков, по-прежнему неизвестна. Наш соотечественник, предположительно, тяжело ранен. Нескольких членов экипажа подобрали сами нападавшие. По словам представителя хуситов, матросам предоставили медицинскую помощь. Обращаются с ними гуманно. Но другим в Красное море соваться не советуют.

За несколько дней хуситы пустили ко дну Красного моря сразу два контейнеровоза. Комбинированные атаки с использованием беспилотников, противокорабельных ракет, гранатометов, стрелкового оружия провели с невиданным прежде размахом. Пропагандистские ролики, динамично смонтированные и напоминающие кадры боевика, опубликовали в интернете.

Защитить моряков было некому. Они запрашивали помощь у Великобритании и ЕС. Но те открестились, сославшись на то, что их военных кораблей поблизости нет. Умыли руки и США. Не только потому, что их эсминцы тоже оказались далеко. В мае Вашингтон, который до этого активно бомбил Йемен, пошел на сделку с хуситами. Снаряды больше не падают на ближневосточную республику, а повстанцы не трогают американские суда. Всем остальным приходится или рисковать, или идти длинными обходными маршрутами. Ничего личного, просто бизнес. Но на Израиль устрашающие меры не действуют. Только за сутки в секторе Газа погибли 82 человека, включая женщин и детей. Тель-Авив дает понять, что пойдет до конца.

По словам Нетаньяху, если не сработает дипломатия, Израиль добьется своего силой.