В Москве прошел круглый стол в рамках всероссийской акции "Подари мне жизнь"

Инновационные подходы для формирования в обществе устойчивых семейных ценностей, повышения рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщин обсудили в Москве.

В столице прошел межведомственный круглый стол в рамках всероссийской акции "Подари мне жизнь". Участники, среди которых представители Министерства здравоохранения, врачи, депутаты, общественные деятели, провели дискуссию, как способствовать тому, чтобы женщины не стояли перед выбором - прервать беременность или рожать ребенка.

"Это площадка для консолидированного решения тех вопросов, которые стоят перед нами по повышению рождаемости, улучшению демографической ситуации. Будем обсуждать вопросы, как можно всем вместе заниматься этой проблемой, каждый на своем уровне и каждый расскажет о своих лучших практиках", - отметила Светлана Браун, помощник руководителя департамента здравоохранения г. Москвы.