В зоопарке Приморья на свет появились два тигренка

Эти крохи отлично набирают в весе. Только за семь дней прибавка у каждого почти по полтора килограмма. Два самца амурских тигренка появились в зоопарке под Уссурийском всего три недели назад. И сейчас громко о себе заявляют, перебивая даже директора.

Счастливые родители — давние обитатели зоопарка. Самка Кристал и самец Алмаз. Ему 6 лет, ей уже 10. Несмотря на зрелый возраст, для тигриной пары это первое и долгожданное потомство.

Кристал и Алмаз живут в разных вольерах, но по соседству. Они давно приглядывались друг к другу. И чтобы свидание состоялось, сотрудники сделали здесь специальный коридор, по которому самка пришла к своему возлюбленному и целую неделю жила у него.

Кристал не подавала знаков о том, что в положении. Ела как обычно, ее поведение не менялась. И сотрудники уже и не думали, что будет пополнение. Но через три месяца рано утром рядом с тигрицей увидели маленьких котят.

"У нас было несколько попыток их свести, и у нас не получалось. Но в этот раз получилось все отлично", - рассказала Екатерина Зотова, директор зоопарка.

Хищница стала отличной мамой. Сама выкармливает, следит, чтобы дети были чистыми - постоянно их вылизывает, играет. Для этого ей, конечно, нужно много сил. Поэтому рацион усиленный. Вместо 10 килограммов мяса в сутки съедает 15. Тигрята при такой материнской заботе отлично развиваются и недавно открыли глазки.

Ближайшие три месяца тигрята будут жить с мамой Кристал. Затем их переведут в отдельный вольер. Ну а сейчас маленьким хищникам выбирают имена и готовят к знакомству с посетителями зоопарка.