Анну Семенович поздравляют с замужеством: фото невесты с букетом из орхидей

Анна Семенович опубликовала в своем блоге фотографии, которые многие приняли за свадебные. На снимках певица предстала в белом элегантном платье с букетом орхидей в руках.

"Дорогие женщины, мы невероятно сильные, красивые и наполненные волшебной энергией. Все, о чем мы мечтаем, обязательно сбудется — стоит лишь поверить и позволить себе хотеть по-настоящему", — подписала кадры бывшая участница группы "Блестящие".

Народ решил, что так Анна намекает на событие, которого ждала долгие месяцы, и принялся поздравлять звезду с замужеством. "Вы дошли до загса? Ура!"; "Анечка, ну наконец-таки ты стала женой. Это такое счастье"; "Ого, женатый ухажер развелся и сразу повел Аню под венец?"; "Какая радостная новость! Поздравляю"; "Какая красивая, нежная невеста", — пишут поклонники Семенович в комментариях к фото.

Напомним, что еще весной любимый мужчина певицы Денис сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Денис уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.