ФСБ сообщила о задержании агентов украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ задержали двух украинских агентов, занимавшихся разведкой в Брянской области и соседних регионах.

Задержанные – местные жители 1993 и 1995 годов рождения, они пособники запрещенной в России украинской террористической организации. Они осуществляли фото- и видеосъемку объектов Минобороны, расположение суточных нарядов правоохранителей,

Также пособники собирали сброшенные им в БПЛА взрывчатку, устройства, боеприпасы и составные части огнестрельного оружия. Компоненты они использовали для сбора СВУ для дальнейшего применения в деятельности террористического характера, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По месту жительства одного из задержанного обнаружены FPV-дроны, 3D очки и пульт управления БПЛА, устройство для определения частоты работы РЭБ, пистолет Макарова, боеприпасы к нему и детонаторы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ". Задержанные признали свою вину, они арестованы.