Меган Маркл использовала принца Гарри: обнародовано шокирующее разоблачение

Британские СМИ обнародовали дневник леди Элизабет Энсон, в котором та записывала беседы со своей двоюродной сестрой королевой Елизаветой II. Оказалось, что перед смертью монарха больше всего волновали отношения с любимым внуком Гарри.

Елизавета II хоть и приняла жену принца, но не доверяла ей. По словам королевы, проблема в том, что американская актриса умна и сильна морально, чего нельзя сказать о Гарри. Из-за Меган принц разругался с бабушкой. Как рассказала Энсон, однажды Гарри накричал на Елизавету II из-за того, что она пыталась объяснить королевский этикет американке.

Королева не понимала одержимости Маркл славой или опрометчивых решений Гарри. И она беспокоилась, что принц сбился с пути, и сомневалась в искренности чувств Меган.

Королевский эксперт Фил Дампир, внимательно изучивший дневники Энсон, уверен, что американка использовала принца Гарри как "ступеньку к славе и богатству", пишет The Sun.

"К сожалению, это подтверждает то, что я говорил в течение последних нескольких лет. У Меган никогда на самом деле не было намерения оставаться в королевской семье. Она рассматривала брак с Гарри как ступеньку к новой славе и богатству. И я думаю, что именно это изначально беспокоило принца Уильяма, выступившего против Маркл", — разоблачил эксперт истинные намерения Маркл.

Напомним, что принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал, что Уильям напал на него из-за Меган. Принц Уэльский испытывал настолько сильную неприязнь к американке, что ударил собственного брата. Вот только чем вызваны столь негативные чувства Уильяма, Гарри не пояснил.