Стало известно об ударе по подземному военкомату в Одессе

В Одессе на территории завода "Стальканат" ликвидирован подземный штаб территориального центра комплектования (ТЦК).

Подземное управление Одесского территориального центра комплектования (аналог нашего военкомата) уничтожено на территории завода "Стальканат".

Удары были нанесены беспилотниками "Герань". Все помещения разрушены и завалены бетонными балками.

Ранее наша разведка выявила штаб-квартиру руководителей одесского ТЦК, переоборудованную под нужды ВСУ. Они занимали минус первый и минус второй этажи. ТЦК ушли в подземельные после массовых прилетов.