Восьмилетний сын публично нахамил Ксении Собчак: пришлось терпеть и глупо улыбаться

Единственному наследнику Ксении Собчак уже восемь лет. Сына Платона она родила в браке с Максимом Виторганом. Мальчик растет очень смышленым и не стесняется отчитывать мать.

Так, Платону не нравится, что Ксения снимает видео для TikTok, мальчик называет их глупыми и советует маме не позориться. Новое творение журналистки сын и вовсе назвал фигней.

Телеведущая на своей странице в соцсети опубликовала ролик, на котором ее отчитывал сын. На кадрах Собчак обсуждает с наследником танец, который она исполнила с Идой Галич.

"Ты опять фигню выпустила?" — возмутился Платон. Мальчик посоветовал маме носить очки, если она не может рассмотреть, как ужасно выглядит в подобных роликах. К тому же, по мнению сына Виторгана, Собчак совсем не умеет танцевать.

Журналистка не стала отчитывать Платона за хамство. Судя по всему, Ксения видит в сыне себя и свой характер. Собчак считает, что хамство мальчика выглядит милым. Она сопроводила ролик лаконичным ответом на выпад мальчика, написав "мой", и поставила множество эмодзи с сердечками и смеющимися смайликами.