В Сеть слили фото с тайной свадьбы Алексея Воробьева

Алексей Воробьев весной женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Свадьбу влюбленные держали в секрете, но информация все же просочилась в СМИ.

Певцу пришлось признаться, что он больше не холостяк, но никаких подробностей Воробьев не сообщил. Только спустя несколько месяцев семейной жизни артист опубликовал на своей странице в соцсети фото со свадьбы.

Алексей поделился романтическим кадром, на котором запечатлены две руки — его и Аиды — на фоне букета невесты. На безымянных пальцах знаменитостей красуются тоненькие обручальные кольца. Гарифуллина выбрала украшение с мелкими камнями, а Воробьев — классический вариант.

В подписи к фото артист признался, что наконец-то чувствует себя счастливым благодаря новой избраннице. "Счастье — это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь", — написал Алексей.

Напомним, Воробьев и Гарифуллина сблизились на съемках шоу "Фантастика", они принимали участие в третьем сезоне проекта. После завершения шоу Аиду и Алексея стали замечать вместе, но артисты не раскрывали свой роман до последнего.