Российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.
Село взяли бойцы группировки "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Кроме того, с 5 по 11 июля наша армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
Удары были высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли населенный пункт Толстой в ДНР.