Российские военные освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.

Село взяли бойцы группировки "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, с 5 по 11 июля наша армия нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Удары были высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли населенный пункт Толстой в ДНР.