Гладков доложил Путину о социально-экономическом развитии Белгородской области

К концу года каждый третий ребенок в Белгородской области будет ходить в новую или отремонтированную школу. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению объектов образования. О социально-экономическом развитии региона доложил сегодня Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков на встрече в Кремле.

Демографические вопросы и здравоохранение - на особом контроле в области. Чтобы сократить дефицит врачей, ввели дополнительные меры поддержки. Медработников обеспечивают жильем, а женщины, которые досрочно выходят из декрета, ежемесячно получают компенсацию. Налажена система подготовки медицинских кадров.

"По итогам, например, третьего года у нас более 60 медицинских классов сейчас создано, почти 80 процентов выпускников медицинских классов поступают в медицинские учреждения", - сообщил Гладков.