В Москве презентовали доклад "Кодекс россиянина в XXI веке"

Укрепление суверенитета, защиту культурных ценностей и меры борьбы с губительным влиянием Запада обсудили в Москве на презентации доклада "Кодекс россиянина в 21-м веке".

В его основе - итоги многолетних дискуссий и материалы, которые были выработаны в ходе многочисленных анализов и научных конференций. Участие в создании доклада принимали ведущие отечественные эксперты в областях политологии, экономики и сферы образования. На пресс-конференции специалисты обсудили попытки Запада сохранить доминирование и гегемонию, а также рассмотрели, какие пути стоит выбрать России для противостояния угрозам.

"Мы - народ-освободитель мира от всех гегемонов и посягателей на гегемонию. И вот то, что сейчас происходит, это идёт процесс освобождения. Одна из уникальных особенностей нашей культуры - это связано с тем, что мы народ-освободитель, мы - защитники суверенитета, своего и чужого права выбирать свой культурный и политический, и духовный путь", - отметил Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.