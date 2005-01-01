Появилась информация о возвращении Пугачевой в Россию: без Киркорова не обошлось

Алла Пугачева с детьми сбежала из России почти три года назад. Артистка уехала в Израиль вслед за мужем-иноагентом, позже они переехали на Кипр. Поговаривают, кочевой жизнью Примадонна не довольна и может вернуться в Москву.

Продюсер Игорь Сенгер рассказал, что Филипп Киркоров не просто так активно занялся ремонтом в квартире в районе Арбата, которая расположена по-соседству с апартаментами его бывшей жены. Якобы поп-король обустраивает жилище, потому что получил информацию о возвращении Примадонны.

У Филиппа Бедросовича возник коварный план сойтись с экс-супругой. "С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить", — заявил Сенгер.

Пугачевой никто въезд в страну не запрещал, никаких санкций не накладывал, поэтому она сможет без проблем вернуться домой. Жить ей придется как раз в квартире на Арбате, так как замок в Грязи записан на признанного иноагентом Максима Галкина*. План исполнителя хита "Единственная" выглядит очень реалистичным.

"Глупый Галкин* останется на задворках", — отметил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись в 2005 году. По слухам, за два года до расторжения браком певица увлеклась молодым пародистом Максимом Галкиным, который впоследствии стал ее пятым мужем.

*признан иноагентом на территории России.