Пострадавшего в "Шереметьево" двухлетнего мальчика выписали из больницы

Сегодня из больницы выписали двухлетнего Яздана. Мальчик в прошлом месяце получил травмы в аэропорту "Шереметьево". Его ударил об пол неадекватный мужчина. Всё это время ребёнок находился в центре Рошаля. Врачи проводили курс интенсивной терапии.

Яздан прижимается к маме: мальчик окружён вниманием уже который день, но так к этому и не привык.

За историей Яздана следила вся страна. Зверский поступок мужчины в московском аэропорту, который швырнул мальчика об пол, никого не оставил равнодушным. 24 июня в больницу ребёнка доставили в крайне тяжёлом состоянии: с переломом основания черепа и костей черепа. Было подозрение и на перелом позвоночника, а также ушиб грудной клетки. Но больше всего врачи беспокоились, не пострадал ли головной мозг. Исследования все эти предположения опровергли.

"Этот случай совершенно был уникальным, мы сперва не поняли, что случилось, и команда работала по состоянию, в котором поступил малыш. Он поступил в коме, он прошёл по "красному коду", когда его в течение короткого времени смотрят все специалисты. Вся терапия была направлена на снятие отёка головного мозга", - рассказала Татьяна Шаповаленко, главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля.

И день за днём врачи стали замечать положительные изменения. Сначала - ещё во сне - мальчик начал шевелить руками и ногами. Потом врачи приняли решение вернуть его из медикаментозного сна. Операций делать никаких не понадобилось. Пациента перевели в отделение реабилитации. Предстояло научить Яздана заново есть, пить и говорить.

"Проходили занятия с логопедом. Которая восстановила функцию глотания. Он смог лучше откашливаться. Кушает более твёрдую пищу. Постепенно начинает пытаться говорить. Мальчик ходит, прекрасно манипулирует руками", - отметила Галина Деревяшкина, заведующая отделением медицинской реабилитации Детского клинического центра имени Леонида Рошаля.

Сейчас прогноз у врачей оптимистичный. Родителям Яздана, важно будет заниматься с ним дома - делать речевые и двигательные упражнения, соблюдать рекомендации врачей. Побольше играть, чтобы укреплять мышцы и тренировать координацию движений. Когда семья возвращалась из Афганистана, никто не мог предположить, что в Москве их ждёт такое испытание.

Весь этот месяц люди предлагали свою помощь семье Яздана, но они с благодарностью отказывались. Для мамы и папы мальчика самое главное - чтобы он поправился.

"По-человечески очень рады. Я горда всеми членами команды. Я рада за его старшего братика, который тут плакал и переживал. Рада за пациента, который уже здесь у нас стал улыбаться", - рассказала Татьяна Шаповаленко, главный врач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля.

Видеть мужчину, который ударил Яздана об пол, отец мальчика больше не хочет. Владимиру Витикову - гражданину Белоруссии, который едва не лишил ребенка жизни - на родине грозит серьёзное наказание. За покушение на убийство малолетнего он может получить пожизненный тюремный срок.