Собянин: Ежегодно в Москве будут открывать 4-6 станций метро

От четырех до шести новых станций метро будут открывать в Москве ежегодно. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью агентству РИА Новости.

В ближайшие годы будут построены три новые линии. Это Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская. Они охватывают районы, где на сегодняшний день жители не имеют метро в шаговой доступности.

Развивать рельсовую систему будут и дальше. В том числе интегрировать в неё города Подмосковья. Кроме того, в 26 году в столичном метро планируют запустить первый беспилотный поезд. А вот беспилотный трамвай с пассажирами поедет в Москве уже до конца этого года. Сейчас завершается тестирование системы.