В законную силу вступил приговор экс-сотрудникам представительства Минобороны

В законную силу вступил приговор в отношении двух бывших сотрудников военного представительства Минобороны России. Тёхан и Сиюхов признаны виновными в хищении продукции военного назначения.

Следствие установило, что в период с 12 по 21 годы осужденные организовали вывоз с территории одного из предприятий более 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов с целью их продажи. Каждый осужденный получил по 7 лет лишения свободы и крупному штрафу. Апелляционная жалоба осужденных и их адвокатов осталась без удовлетворения.